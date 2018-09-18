ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Проблем с приездом в Швейцарию российских официальных делегаций не было, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

"Нет, подобных проблем в отношении визитов сюда российских официальных делегаций не возникало", — сказал он.

Ранее федеральный советник по международным делам Игнацио Кассис заявил в интервью телерадиокомпании SRF, что Швейцария уже отказывала в аккредитации некоторым российским дипломатам. Он подчеркнул, что намерен на следующей неделе обсудить с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым тему двух россиян, которые якобы пытались вести шпионскую деятельность в лаборатории города Шпиц. В свою очередь, министерство иностранных дел РФ предложило швейцарской стороне уточнить все интересующие темы по дипломатическим каналам.

Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщали со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и Солсбери. Утверждалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Издания отмечали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами". В связи с этим Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения только после получения фактов.

В МИД Швейцарии заявили РИА Новости об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями в нелегальной деятельности РФ в стране. МИД РФ в ответ заявил, что не приемлет бездоказательные обвинения Швейцарии.