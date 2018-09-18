Лидер КНДР похвалил президента Южной Кореи за улучшение отношений

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна. 18 сентября 2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна. 18 сентября 2018

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын похвалил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за содействие развитию отношений двух корейских государств, а также между Пхеньяном и Вашингтоном, открывая во вторник переговоры на высшем уровне в северокорейской столице, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра саммита в Сеуле.

В этот пресс-центр стекается вся информация из Пхеньяна о межкорейской встрече в верхах.

"Я третий раз встречаю президента Муна и чувствую, что мы действительно сблизились. И то, что успех был, — это благодаря усилиям президента Муна. Отношения Севера и Юга, отношения КНДР и США улучшились", — сказал Ким Чен Ын.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин поблагодарил Ким Чен Ына и его супругу Ли Соль Чу за теплый прием в Пхеньяне, куда он прилетел утром из Сеула с делегацией из 150 человек.

"Я посмотрел и удивился, как развивается Пхеньян", — восхитился Мун Чжэ Ин.

По его словам, на плечах лидеров лежит тяжелая ответственность.

"Хотелось в ходе переговоров оставить значимый результат в качестве подарка 80 миллионам соотечественников… И весь мир смотрит на нас, так что хорошо бы всему миру показать плоды мира и процветания", — подчеркнул президент Южной Кореи.

Переговоры проходили в здании ЦК Трудовой партии Кореи в Пхеньяне. В среду они будут продолжены. Визит Мун Чжэ Ина, как ожидается, завершится 20 сентября.