ЖЕНЕВА, 18 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Объективных оснований предполагать, что Швейцария может ввести санкции в отношении РФ из-за "шпионского скандала" нет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили об ужесточении процедуры рассмотрения аккредитаций для российских дипломатов в связи с подозрениями о нелегальной деятельности РФ в стране.

До этого швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Издания сообщали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова вразумительно прокомментировать эти сообщения, только после получения фактов. В МИД РФ подчеркнули, что Москва не приемлет бездоказательные обвинения, и предложили швейцарской стороне уточнить все имеющиеся вопросы по дипканалам.

"Думаю, что для таких далеко идущих предположений нет объективных оснований. Такой шаг пошел бы вразрез с декларируемой Берном политикой нейтралитета и нанес бы ощутимый ущерб российско-швейцарским связям", — сказал Гармонин.

Посол подчеркнул, что Швейцария в отношении "дела Скрипалей" и ситуации вокруг химической лаборатории в Шпице занимала взвешенную позицию, не поддаваясь оказываемому на нее извне давлению.

"Разумеется, что нагнетание "шпионской" истерии без каких-либо на это оснований не идет на пользу российско-швейцарским отношениям. Бездоказательные обвинения сеют в умах людей подозрительность, пробуждают пещерные страхи. Рано или поздно эти эмоции выходят на поверхность самым уродливым образом – напомню, что в 1923 году на волне антисоветской истерии в Лозанне был убит полпред Вацлав Воровский", — добавил Гармонин.

При этом он выразил надежду на то, что отношения России и Швейцарии продолжат развиваться на основе взаимного уважения и доверия.

"Надеюсь, что здравый смысл возобладает в Берне над сегодняшними очевидно надуманными, сугубо спекулятивными измышлениями, и наши двусторонние связи будут, как и ранее, выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия", — подчеркнул российский посол.