Нигерия объявила о национальной катастрофе из-за наводнения

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство Нигерии объявило о национальной катастрофе в четырех штатах из-за наводнения, унесшего жизни более 100 человек, сообщается в заявлении администрации президента страны в Twitter.

"От лица главнокомандующего вооруженными силами Федеративной Республики Нигерия Мохаммада Бухари, я, генеральный директор национального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA) инженер Мустафа Майхаджа (Mustapha Maihaja), нижеследующим объявляю о национальной катастрофе в следующих штатах: Коги, Нигер, Анамбра и Дельта", — приводит издание слова Майхаджи.

Издание Africa News сообщает, что другие штаты будут находиться под наблюдением. Пять центров оказания помощи были открыты для проведения поисковых и спасательных операций.

Издание добавляет, что правительство выделило три миллиарда найр (около 8,2 миллиона долларов) на оказание медицинской помощи для людей, затронутых наводнениями в различных частях страны.

"On behalf of the President & Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, @MBuhari, I, Engr. Mustapha Maihaja, Director-General of @nemanigeria, hereby declare National Disaster in the following States:

— Kogi

— Niger

— Anambra

— Delta.”



17/09/2018 pic.twitter.com/n8zCOquY55 — Presidency Nigeria (@NGRPresident) 17 сентября 2018 г.

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Ранее СМИ сообщали, что в результате наводнений в центральной и южной части страны погибли 100 человек. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на президента страны сообщило, что более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома из-за наводнения в центральной части Нигерии.