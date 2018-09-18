Лидеры КНДР и Южной Кореи завершили первый день переговоров в Пхеньяне

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна. 18 сентября 2018

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна. 18 сентября 2018

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин завершили первый день официальных переговоров в Пхеньяне, сообщили журналистам в пресс-центре саммита в Сеуле.

Лидеры планируют продолжить переговоры в среду.

Переговоры проходили в здании ЦК Трудовой партии Кореи с 15.45 (09.45 мск) до 17.45 (11.45 мск). Над зданием развевался красный партийный флаг с золотым изображением серпа, молота и кисти — символа единства крестьян, рабочих и интеллигенции в КНДР.

Мун Чжэ Ин оставил запись в книге почетных гостей. "Мир и процветание — единые чаяния соотечественников", — написал президент Республики Корея перед тем, как вместе с Ким Чен Ыном поднялся по лестнице в зал переговоров.