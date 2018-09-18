Число погибших из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 74

Эвакуация жителей города Итогон после массовых оползней, вызванных супертайфуном Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года

Эвакуация жителей города Итогон после массовых оползней, вызванных супертайфуном Мангхут на Филиппинах. 16 сентября 2018 года

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 74, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось о 65 жертвах и 43 пропавших без вести.

"Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" во вторник, 18 сентября, увеличилось до 74, наибольшее число жертв приходится на Кордильерский административный регион", — говорится в сообщении портала.

По данным полиции, на данный момент пропавшими без вести числятся 55 человек, из них 52 в Кордильерском административном регионе, который сильно пострадал в результате оползней. Также сообщается о 74 пострадавших.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе.