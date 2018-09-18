КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены газа для населения, сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть", — цитирует Коболева агентство УНИАН . Он уточнил, что темп роста цены на газ сейчас обсуждается.

Повышение цен на газ для населения — одно из требований МВФ для предоставления Украине очередного кредита. Как заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, власти вынуждены пойти на этот шаг, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам.

Миссия МВФ работает в Киеве с 6 по 19 сентября. Четырехлетняя программа помощи фонда предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах МВФ перечислил Украине по одному траншу на миллиард долларов каждый. Пятый транш власти Украины рассчитывали получить до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. Теперь Киев рассчитывает получить транш в этом году.