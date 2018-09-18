Премьер-министром Абхазии назначили экс-спикера парламента Валерия Бганбу

СУХУМ, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министром Абхазии назначен Валерий Бганба, ранее занимавший пост спикера парламента, передает агентство Sputnik Абхазия.

Бывший глава абхазского правительства Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП 8 сентября.

"Мной подписан указ о назначении Валерия Рамшуховича Бганба (премьером республики — ред.), это человек, которого вы хорошо знаете", — сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба, представляя кабинету нового премьера.

Бганба поблагодарил президента за оказанное доверие. "Здесь нет человека, с которым я не знаком, я всю жизнь работал на дружеской основе, и я вас прошу работать на благо страны, у нас очень много работы", — сказал премьер.