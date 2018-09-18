Односторонние действия США неприемлемы для Китая, заявили в Пекине

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай готов работать совместно с США над выстраиванием стабильных и здоровых двусторонних отношений, однако торговый протекционизм и политика односторонних действий, практикуемые американской стороной, совершенно неприемлемы для Пекина, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры. Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин будет вынужден принять ответные меры.

"Стабильное и здоровое развитие американо-китайских отношений не только соответствует фундаментальным интересам двух стран, но также отражает общие ожидания мирового сообщества. Китай готов прикладывать совместные с США усилия, чтобы добиться этих целей, но, к сожалению, торговый протекционизм и политика односторонних действий, реализуемые США в настоящее время, неприемлемы для Китая", — подчеркнул Гэн Шуан.

При этом, отвечая на вопрос о том, расценивает ли Пекин новые пошлины США как попытку каким-то образом подавить или сдержать Китай, дипломат заявил, что китайская сторона не слышала подобных официальных заявлений Вашингтона.