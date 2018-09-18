Бывший сотрудник СБУ сдался властям ДНР и рассказал о подготовке диверсий

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Бывший сотрудник управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Владимир Болтенко сдался властям самопровозглашенной Донецкой народной республики и рассказал о подготовке диверсий в ДНР, сообщается на сайте Министерства гобезопасности республики.
Болтенко добровольно обратился в МГБ и признался, что с 2014 по 2016 год проходил службу в управлении СБУ в Мариуполе. За это время он не раз становился свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, задачей которых было устранение высокопоставленных лиц ДНР, а также допросов гражданских лиц с применением пыток.
Кроме того, по словам Болтенко, руководство управления СБУ в Донецкой области создало оперативно-боевую группу, которую совместно с националистическими батальонами проводила вблизи линии разграничения карательные акции против местных жителей, поддерживающих ДНР и ЛНР.
Признания диверсанта
Накануне МГБ ДНР опубликовало допрос задержанного по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Мужчина признался, что его завербовали украинские спецслужбы и что он собирался заложить самодельное взрывное устройство, изготовленное СБУ, в ресторане "Пушкин".
Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года. При взрыве смертельные ранения получил один из телохранителей, еще 11 человек оказались в больнице.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о задержании по делу об убийстве Захарченко сотрудника украинских спецслужб. При этом он обвинил в покушении на лидера ДНР западные страны.