Пушилин прокомментировал непродление Киевом договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что непродление Киевом договора о дружбе с РФ на ситуации в Донбассе серьезно не отразится.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Подписание этого указ открывает путь к началу юридических процедур по непродлению договора. До 30 сентября Киев должен проинформировать Москву о своем решении. Кроме того, свое решение по этому вопросу должна принять и Верховная рада.

"На Донбассе ситуация с дружбой или недружбой отразилась, когда полетели по нам первые снаряды…Сейчас это формальность. Что касается безопасности, могу заверить, что нашей армии по силам защитить наши границы",- сказал журналистам Пушилин.

Он отметил, что на данный момент не видит никакой угрозы в политическом и силовом плане.

"То вооружение, которое есть у Украины — им фактически может быть поражен любой участок республики, но пока не вижу предпосылок, что это оружие будет применяться. Украина не готова договариваться, поэтому ей выгодно поддерживать состояние, когда ни мира, ни войны", — добавил Пушилин. Он также считает, что без вмешательства Запада такая ситуация будет продолжаться.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.