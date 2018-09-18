Пушилин прокомментировал непродление Киевом договора о дружбе с Россией

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Врио главы самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что непродление Киевом договора о дружбе с РФ на ситуации в Донбассе серьезно не отразится.
"На Донбассе ситуация с дружбой или недружбой отразилась, когда полетели по нам первые снаряды…Сейчас это формальность. Что касается безопасности, могу заверить, что нашей армии по силам защитить наши границы",- сказал журналистам Пушилин.
Он отметил, что на данный момент не видит никакой угрозы в политическом и силовом плане.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.