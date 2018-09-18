ЕС и Великобритания могут не договориться об условиях Brexit, заявил Туск

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – РИА Новости, Мария Князева. Отсутствие договоренности об условиях отделения Великобритании от Евросоюза возможно, говорится в письме главы Евросовета Дональда Туска перед неформальным саммитом лидеров ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября.

"К сожалению, сценарий без договоренности все еще вполне возможен. Однако, если мы будем действовать ответственно, мы сможем избежать катастрофы", — написал он.

Евросоюзу и Великобритании необходимо договориться об условиях "развода" существенно раньше конца текущего года, чтобы эти договоренности успели пройти необходимую ратификацию в ЕС и стране от 29 марта — выхода Британии из ЕС. Об этом говорил в конце августа главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. Он отмечал, что это может быть и не октябрь, о котором говорилось ранее, но начало ноября.