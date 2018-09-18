Порошенко пригласили на саммит глав государств СНГ в Душанбе

МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко приглашен на заседание Совета глав государств (СГГ) стран СНГ, ответ на этот счет пока не получен, заявил во вторник глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Он (Порошенко – ред.) приглашен на саммит, конечно… Приглашение такое есть, Украина знает об этом, но в то же время мы знаем, что руководство Украины, видимо, воздержится от участия в заседании в Душанбе. Хотя из практики мы знаем, что ответы иногда поступают чуть ли не в последний день накануне заседания, и мы еще ждем. Ответа из Киева пока нет относительно участия", — сказал Лебедев журналистам.

При этом глава Исполкома СНГ предположил, что, "может быть, в качестве наблюдателя" Украина сможет принять участие в заседании СГГ, которое состоится в Таджикистане 28 сентября.

"Мы направляем все документы о подготовке заседания Совета глав государств СНГ в Душанбе в адрес Украины, в адрес, соответственно, администрации президента Украины, министерства иностранных дел, в аппарат правительства в соответствии с тематикой. Мы информируем Украину, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ, по всем вопросам деятельности Содружества. И поэтому в Киеве, конечно же, знают о предстоящем заседании Совета глав государств, Совета министров иностранных дел в Душанбе (состоится 27 сентября – ред.)", — сказал Лебедев.

Ранее Исполком СНГ сообщал, что СГГ СНГ рассмотрит в Таджикистане вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, а также связанные с обеспечением безопасности. По данным Исполкома, к наиболее важным документам относится проект решения по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года. В сфере обеспечения безопасности будет рассмотрена межгосударственная программа совместных мер по борьбе с преступностью на 2019-2023 годы, а также соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. Президент Украины Петр Порошенко сообщал, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. Он также заявлял, что украинская сторона "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках Содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".