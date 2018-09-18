Лидеры КНДР и Южной Кореи начали переговоры в здании ЦК ТПК в Пхеньяне

Визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. 18.09.2018

Визит лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Пхеньян для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном. 18.09.2018

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали официальные переговоры в здании ЦК Трудовой партии Кореи в Пхеньяне, объявили в пресс-центре саммита в Сеуле.

С южнокорейской стороны в них участвуют глава государственного разведывательного агентства Южной Кореи Со Хун, глава отдела государственной безопасности президентской администрации Чон Ый Ён.

Со стороны КНДР во встрече участвуют сестра Ким Чен Ына, отвечающая в ЦК ТПК за пропаганду Ким Ё Чжон, заместитель председателя ЦК партии Ким Ён Чхоль.

Переговоры начались в 15:45 (09:45 мск), предполагается, что они продлятся полтора часа.

Лидеры КНДР и Южной Кореи обменялись вступительными речами.

Деловые круги Южной Кореи, сопровождающие президента страны Мун Чжэ Ина во время нынешнего визита в Пхеньян, параллельно встретились с отвечающим за экономику вице-премьером КНДР Ли Йон Намом, сообщил в Сеуле на брифинге в пресс-центре межкорейского саммита представитель президентской администрации.

Мун Чжэ Ин и делегация из примерно 150 человек прибыли утром из Сеула на президентском "Боинге". Они пробудут в Пхеньяне до 20 сентября.