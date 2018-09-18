ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Решение США о введении новых ввозных пошлин на китайские товары вносит неопределенность в двусторонние торговые консультации, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.
"Упорная приверженность американской стороны повышенным пошлинам внесла новую неопределенность в двусторонние консультации", — говорится в опубликованном заявлении.
Торговое ведомство Китая выразило надежду на то, что американская сторона осознает возможные негативные последствия от таких действий и своевременными "убедительными мерами внесет корректировки в свое поведение".
На прошлой неделе официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что китайская сторона получила приглашение США провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям и приветствовал этот шаг американской стороны. Тем временем газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Китай может отказаться от участия в новом раунде торговых переговоров с США, если США введут дополнительные пошлины.