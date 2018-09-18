В Кабуле задержали 26 боевиков ИГ*

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Спецслужбы Афганистана арестовали 26 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Кабуле в преддверии празднования Дня Ашура, сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источник в Национальном директорате безопасности Афганистана.

По данным телеканала, террористы планировали атаки во время мероприятий на этой неделе, посвященных празднованию дня, когда шииты вспоминают своих мучеников. Аресты производились в течение трех дней. Лидер террористической организации также был арестован.

День Ашура — день поминовения пророков и посланников Всевышнего, а также день, в который Творец создал большое количество чудес, в том числе сотворил небеса и Землю.

*Террористическая организация, запрещенная в России