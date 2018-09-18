Во Львовской области 18 человек попали в больницу с отравлением

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Восемнадцать человек попали в больницу с отравлением во Львовской области Украины, сообщила во вторник пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты областной администрации.

По данным пресс-службы, 16 сентября в больницу попали шесть человек с симптомами острой кишечной инфекции. Все они были посетителями кафе "На горке" в городе Скол Львовской области.

"По состоянию на 22.00 (совпадает с мск) 17 сентября всего было госпитализировано 18 человек, в том числе 1 ребенок (2002 года рождения)", — говорится в сообщении департамента в Facebook.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.