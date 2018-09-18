В Австралии начали расследовать случаи обнаружения игл в яблоке и банане

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Полиция штата Новый Южный Уэльс в Австралии инициировала расследование после обнаружения во вторник игл в банане и яблоке.

Как сообщает телеканал 7 News Sydney , игла в яблоке была обнаружена жительницей Сиднея, когда та решила почистить его для дочери. Женщина немедленно обратилась в полицию в связи с находкой.

"Такого просто не может быть, не в яблоках, я видела сообщения о клубнике, я сохраняла бдительность и разрезала ее (клубнику — ред.) перед тем как дать ее дочерям, но найти это в яблоке…", — сообщила женщина.

По данным СМИ, правоохранительные органы Нового Южного Уэльса также изучают жалобу в связи с обнаружением иглы в банане в одном из магазинов в пригороде Сиднея.

Ранее сообщалось, что иглы и булавки были обнаружены в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Власти рекомендовали потребителям разрезать ягоды перед употреблением. Преступникам грозит не менее 10 лет тюрьмы.

По данным портала news.com.au, в полиции подтвердили, что в настоящий момент расследуют более 20 случаев обнаружения игл во фруктах на территории 6 штатов. Первый случай был зарегистрирован на прошлой неделе, когда 21-летний мужчина был госпитализирован в Брисбене после того, как проглотил клубнику с иголкой.

Ранее власти австралийского штата Квинсленд пообещали выплатить 100 тысяч австралийских долларов (70 тысяч долларов США) тому, кто поможет поймать преступников.