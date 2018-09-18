Генсек ШОС назвал ключевой приоритет работы организации

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Противодействие терроризму остается ключевым приоритетом деятельности Шанхайской организации сотрудничества, страны ШОС придерживаются принципа "нулевой терпимости" к любым актам терроризма и экстремизма, заявил во вторник генсек ШОС Рашид Алимов.

"В целом комплексная работа по противодействию терроризму была и остается ключевым приоритетом деятельности ШОС. В государствах-членах ШОС утвердился консенсус "нулевой терпимости" к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий", — заявил Алимов, выступая в Шанхае перед слушателями курсов по вопросам противодействия терроризму, организованных на базе Центра юридической подготовки и сотрудничества стран ШОС.

Он сообщил, что в рамках объединения сформирована комплексная нормативно-правовая база для развития взаимодействия государств-членов для борьбы с терроризмом, и при этом продолжают совершенствоваться методы борьбы с новыми угрозами международной безопасности.

"Эта работа ведется на постоянной основе, и из года в год разрабатываются новые элементы слаженной системы противодействия террористическому злу", — подчеркнул генсек.

Он добавил, что важное прикладное значение также имеет развитие международного антитеррористического сотрудничества, чему ШОС также уделяет пристальное внимание.

"Налажено тесное практическое взаимодействие с ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ, специализированными структурами ООН, в частности, Контртеррористическим управлением и Контртеррористическими комитетом СБ ООН, Интерполом и ОБСЕ", — заявил Алимов.

Также, по его словам, ШОС придает особое значение "борьбе с преступлениями в киберпространстве, использованием сети интернет в преступных, террористических целях, а именно — распространением террористической̆ идеологии и пропаганды, включая публичное оправдание терроризма с целью подстрекательства к совершению террористических актов".

Помимо этого, важное место по противодействию терроризму отводится профилактике вовлечения в эту преступную деятельность молодых людей.

Организация исходя из регионального расположения стран-участниц помимо прочего также ведет активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков, который все чаще становится источником доходов террористических группировок.

"ШОС объединяет страны с огромным потенциалом и реальными возможностями обезопасить евразийское пространство от наркотической агрессии", — сказал Алимов.