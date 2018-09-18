Верховная рада не продлит договор о дружбе с Россией, заявил лидер БПП

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Лидер крупнейшей в Верховной раде Украины фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов уверен, что в парламенте хватит необходимого количества голосов за непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Подписание этого указ открывает путь к началу юридических процедур по непродлению договора. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о его непродлении. До 30 сентября Киев должен проинформировать Москву о своем решении. Кроме того, свое решение по этому вопросу должна принять и Верховная рада.

"Я уверен, что 226 голосов в поддержку этой инициативы президента (не продлевать договор — ред.) точно будет", — цитирует Герасимова агентство "Укринформ".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.