Талибы* атаковали КПП на севере Афганистана, погибли девять полицейских

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. По меньшей мере девять представителей афганской полиции погибли в результате нападения боевиков радикальной группировки "Талибан"* на КПП на севере Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на представителя местной больницы.

По данным телеканала, нападение произошло в одном из районов провинции Балх.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.

* Террористические организации, запрещенные в России.