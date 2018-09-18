Лидеры КНДР и Южной Кореи прибыли на одной машине в резиденцию "Пэкхвавон"

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на одной машине прибыли в официальную резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" ("Сад 100 цветов") в Пхеньяне, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле, где ведется трансляция встречи.

Как объявил на брифинге в Сеуле представитель президентской администрации, встреча лидеров Юга и Севера начнется в 15.30 (9.30 мск) и завершится в 17.00 (11.00 мск). Им предстоит обсудить пути выполнения договоренностей Юга и Севера, достигнутых на предыдущих саммитах в апреле и мае, а это во многом зависит от того, будут ли США продолжать диалог с КНДР.

В резиденции "Пэкхвавон" проходят практически все важные переговоры в КНДР. Так, в 2000 году там встречались президент России Владимир Путин и тогдашний руководитель КНДР Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны, председателя госсовета Ким Чен Ына.

Теплая солнечная погода приветствовала корейских лидеров по дороге из аэропорта Сунан, куда ранее во вторник прибыл на президентском Boeing Мун Чжэ Ин. Ким Чен Ын лично вышел встретить его к трапу самолета.

Помимо Ким Чен Ына и его супруги, в аэропорту президента Южной Кореи встречали формальный глава северокорейского государства, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи директор оргкомитета ЦК Цой Рён Хэ (Чхве Рён Хэ) и директор международного отдела ЦК Ли Су Ён, глава МИД КНДР Ли Ён Хо, председатель Главного политического управления (ГПУ) Ким Су Гиль, министр Народных вооруженных сил Но Хван Чхоль (Ро Гван Чхоль), глава партийного комитета Пхеньяна Ким Нын О, председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон, председатель Народного комитета Пхеньяна Цой Хи Рим.

Далее предстоит обед Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, а затем первый раунд переговоров, которые будут продолжены 19 сентября. Им предстоит обсудить пути выполнения договоренностей Юга и Севера, достигнутых на предыдущих саммитах в апреле и мае, а это во многом зависит от того, будут ли США продолжать диалог с КНДР.

Как сообщалось ранее, 12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын встретился с американским президентом Дональдом Трампом, и оба лидера пообещали добиваться денуклеаризации на Корейском полуострове, улучшения американо-южнокорейских отношений, прекращения состояния войны в Корее.

После Корейской войны 1950-1953 годов было подписано лишь соглашение о перемирии и все прежние попытки КНДР заключить договор о мире США отвергали, сохраняя в настоящее время в Южной Корее около 28,5 тысячи военнослужащих.