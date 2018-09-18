Никарагуа потребовал отставки главы ОАГ

МЕХИКО, 18 сен – РИА Новости. Власти Никарагуа требуют отставки генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро после его заявлений о возможности военного вторжения в Венесуэлу, говорится в заявлении властей республики.

Ранее глава ОАГ заявил, что для решения ситуации в Венесуэле нельзя исключать никакого варианта действий, в том числе военного вторжения.

"Заявления господина Альмагро в качестве генерального секретаря ОАГ представляют собой серьезную угрозу миру и международной безопасности и серьезнейшее нарушение самых фундаментальных принципов международного права. Эти заявления дискредитируют его пребывание на посту генерального секретаря ОАГ, с которого он должен уйти в отставку", — говорится в зачитанном вице-президентом Никарагуа Росарио Мурильо заявлении.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес ранее заявила, что Венесуэла обратится в ООН в связи с заявлением Альмагро.