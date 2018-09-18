Ким Чен Ын лично прибыл в аэропорт для встречи Мун Чжэ Ина

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил у трапа самолета президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который прибыл в Пхеньян, руководители двух корейских государств пожали друг другу руки и обнялись, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита в Сеуле, где ведется трансляция встречи лидеров двух Корей.

Супругу южнокорейского президента Ким Чжон Сук приветствовала супруга лидера КНДР Ли Соль Чу. Военный оркестр Корейской народной армии сыграл приветственный марш, лидеры Юга и Севера проследовали по красной дорожке к зданию аэропорта, в это время были слышны залпы салюта в честь визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян.

На летном поле под транспарантами "Объединенными силами нации откроем эпоху мира и процветания!" плотными колоннами выстроились приветствовать Мун Чжэ Ина жители Пхеньяна — женщины в ярких разноцветных национальных одеяниях, мужчины в строгих европейских костюмах. Строй военного караула и военный оркестр промаршировали к трапу южнокорейского президентского Boeing.

"Горячо приветствуем визит в Пхеньян президента Мун Чжэ Ина!" — гласит еще один транспарант.

В руках встречающих — флаги КНДР и символические знамена единой Кореи с изображением голубого силуэта Корейского полуострова на белом фоне. Флаг Южной Кореи виден только на борту самолета, на котором прилетела ранее передовая группа из Сеула.

Это первый за последние 11 лет визит в Пхеньян южнокорейского лидера после того, как в октябре 2007 года КНДР посетил бывший президент Но Мун Хён.