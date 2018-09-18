Президент Южной Кореи прибыл в КНДР на переговоры с Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в КНДР на встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл во вторник в КНДР на его третью встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита.

Президентский Boeing приземлился в аэропорту Сунан в окрестностях Пхеньяна.

За три дня пребывания в Пхеньяне южнокорейский президент дважды проведет переговоры с Ким Чен Ыном и обсудит вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации и развития диалога северных корейцев с США, а также ослабление военной напряженности на Корейском полуострове.