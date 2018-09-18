Глава МИД Италии отменил предстоящий визит в Австрию

РИМ, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези отменил предстоящий визит в Вену из-за планов австрийского правительства выдать свои паспорта жителям итальянской автономной области Трентино — Альто-Адидже (Южный Тироль), сообщает итальянское министерство.

Причиной дипломатического решения, о котором министр в понедельник сообщил итальянскому послу в Вене, стали "повторяющиеся утверждения вокруг разработки законопроекта", согласно которому австрийское правительство получит возможность предоставлять свое гражданство гражданам Италии, проживающим в автономной области на севере страны и говорящим на немецком и ладинском языках.

"Эта инициатива подрывает климат прозрачности и взаимного доверия, который является обязательным условием для успешного проведения встреч такого рода", — отмечается в сообщении.

Итальянскую сторону особенно огорчает, что Австрия разрабатывает подобные планы в "канун столетия завершения Первой мировой войны, которая была омрачена кровью стольких итальянцев и австрийцев". Нынешние планы австрийского правительства, отмечает МИД, "рискуют обрести характер анахронического реваншизма".

До Первой мировой войны Южный Тироль принадлежал Австро-Венгрии. После ее завершения регион, в котором подавляющее большинство жителей говорило на немецком языке, отошел к Италии. Выступления радикалов против итальянизации области продолжались вплоть до конца 80-х годов.