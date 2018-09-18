Мун Чжэ Ин призвал продолжить диалог КНДР и США после межкорейского саммита

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Предстоящий межкорейский саммит будет иметь большое значение, если возобновится диалог КНДР и США, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед отбытием в Пхеньян.

"Если в результате этого визита на Север возобновится американо-северокорейский диалог, уже это будет иметь большое значение", — привел слова президента на брифинге в Сеуле старший секретарь президента Южной Кореи по связям с общественностью Юн Ён Чхан.

По его словам, очень важно для лидеров Юга и Севера "часто встречаться" и выполнять то, что уже намечено.

"Главное — это не новые декларации или договоренности, а движение к новой эпохе на основе уже имеющихся договоренностей", — сказал Юн Ён Чхан.

Президент Республики Корея вылетел во вторник на самолете в Пхеньян для проведения третьей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после предыдущих саммитов в апреле и мае этого года.