Мун Чжэ Ин отправился в Пхеньян на встречу с Ким Чен Ыном

СЕУЛ, 18 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отбыл во вторник в Пхеньян на его третью встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра межкорейского саммита.

Президентский Boeing вылетел с сеульской военно-воздушной базы Соннам и к 4.00 мск должен прибыть в аэропорт Сунан в окрестностях Пхеньяна.

За три дня пребывания в Пхеньяне южнокорейский президент дважды проведет переговоры с Ким Чен Ыном и обсудит вопросы дальнейшего улучшения отношений, денуклеаризации и развития диалога северных корейцев с США, ослабления военной напряженности на Корейском полуострове.

Президента Южной Кореи в этой поездке сопровождают более 150 членов делегации, включая министра иностранных дел страны Кан Гён Хва. После прибытия в Пхеньян состоится первый раунд переговоров Мун Чжэ Ина с лидером КНДР, вечером пройдет концерт и торжественный прием в честь высокого южнокорейского гостя.

Во время переговоров двух лидеров супруга южнокорейского президента Ким Чжон Сук посетит детскую больницу и консерваторию, а на второй день побывает во дворце пионеров и школьников "Мансудэ" на окраине Пхеньяна.

В среду планируется второй раунд и заявление для печати. В четверг, 20 сентября, Мун Чжэ Ин планирует вернуться в Сеул.

Все происходящее на саммите транслируется в пресс-центр, организованный в Сеуле. Для освещения встречи в Пхеньяне в пресс-центре зарегистрировались почти 2,7 тысячи журналистов, в том числе 451 иностранных из 28 государств мира.