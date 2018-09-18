Россия предложила ввести санкции против причастных к ИГ* лиц в Афганистане

ООН, 18 сен — РИА Новости. Россия предложила рассмотреть возможность введения санкций против лиц и группировок, имеющих отношение к террористической группировке ИГ* в Афганистане, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Выступаем за создание дополнительных барьеров для деятельности террористических элементов в этой стране, особый акцент важно сделать на подведении под санкции лиц и группировок, причастных к деятельности ИГИЛ*", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Кроме этого, по его словам, "с учетом деградирующей ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Афганистан считаем необходимым активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы СБ".

Постпред РФ особо отметил, что Россию "настораживают поступающие сведения о стремлении афганского "крыла" ИГИЛ* договориться с руководством движения "Талибан"* и других террористических организаций о координации деятельности".

"Кроме того, укрепляются контакты ИГИЛ* с представителями "Исламского движения Туркестана", — заключил Небензя.

*Террористические организации, запрещенные в России.