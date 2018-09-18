Арабская коалиция объявила о широкомасштабном наступлении на порт Ходейда

ДОХА, 18 сен — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ объявила о начале широкомасштабной военной операции по освобождению йеменского города-порта Ходейда на Красном море от шиитских мятежников "Ансар Алла", сообщило эмиратское агентство новостей WAM со ссылкой на командующего силами коалиции на западном побережье генерала Али ат-Таниджи.

"Наступление на Ходейду войск на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади при поддержке военных арабской коалиции началось с нескольких направлений", — заявил ат-Таниджи.

По утверждению командующего войсками коалиции, хуситы потеряли способность к сопротивлению. Самолеты коалиции бомбят их позиции на окраинах Ходейды. Коалиция заявляет, что отрезала канал, по которому шло снабжение мятежников в Ходейде из города Саада. По словам ат-Таниджи, тысячи обученных бойцов йеменского сопротивления будут пресекать попытки хуситов вернуть себе отбитые у них районы Ходейды.

В свою очередь подконтрольный мятежникам телеканал "Аль-Масира" сообщил, что самолеты арабской коалиции нанесли удар по зданию военно-морского факультета в Ходейде.

После провала межйеменских переговоров на прошлой неделе в Женеве, куда не приехала делегация хуситов из-за отсутствия гарантий ее безопасного возвращения в Йемен, госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что только освобождение Ходейды вынудит мятежников сесть за стол переговоров. Ходейда остается единственным путем, через который хуситы, а также население всего северного Йемена получают необходимые товары. Коалиция обвиняет мятежников в использовании порта для получения оружия из Ирана.

Коалиция вместе со сторонниками Хади с июня предпринимает безуспешные попытки отбить у хуситов Ходейду.