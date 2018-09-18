Помпео обсудил с главой МИД Марокко Иран и региональную безопасность

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео встретился в понедельник с главой МИД Марокко Насером Буритой, сообщила представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Майкл Помпео встретился сегодня с министром иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насером Буритой. Они обсудили возможности укрепления сотрудничества в области экономики и безопасности", — говорится в заявлении Науэрт.

В нем добавляется, что также стороны обсудили пртиводействие Ирану и договорились провести следующую сессию по стратегическому диалогу США и Марокко в Вашингтоне в следующем году.