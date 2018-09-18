Небензя: число боевиков ИГ* в Афганистане может достигать 10 тысяч человек

ООН, 18 сен — РИА Новости. Число участников бандформирований в Афганистане под крылом террористической группировки ИГ* может достигать 10 тысяч человек, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"По нашим данным, количество игиловцев может достигать 10 тысяч человек", — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза в понедельник.

Он отметил, что "в фокусе нашего пристального внимания — нарастание террористической активности "афганского крыла" ИГИЛ*, кадровую подпитку которое в основном получает за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке".

"Дополнительную опасность представляет их расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий", — добавил глава российской миссии.

По его мнению, несмотря на сообщения о поражении боевиков и их частичной сдачи правительственным силам в Джаузджане в августе, "они по-прежнему сохраняют сильные позиции в других провинциях на севере и северо-востоке страны для последующего укрепления своего влияния".

"Видим в этом угрозу как для своих границ, так и для наших центральноазиатских соседей", — обратил внимание постпред.

Небензя сообщил, что эпизодически в борьбу с ИГ* включается и движение талибов "в основном на севере и востоке Афганистана, это свидетельствует об осознании игиловской угрозы как властями в Кабуле, так и талибами".

"Подчеркиваем, борьба с террористами в Афганистане была бы намного эффективнее, если бы удалось объединить усилия на региональном и международном уровнях, применительно к Афганистану и другим конфликтным очагам сохраняет свою актуальность наша инициатива о формировании широкой антитеррористической коалиции", — заключил постпред РФ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.