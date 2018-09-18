Колумбия подтвердила похищение своих граждан венесуэльскими военными

МЕХИКО, 18 сен – РИА Новости. Правительство Колумбии официально подтвердило факт нарушения венесуэльскими военными границы страны и похищения трех своих граждан, сообщает в понедельник МИД.

Еще 14 сентября стало известно, что в секторе островов Майпурес, в муниципалитете Кумарибо (департамент Вичада), мог произойти рейд по территории колумбийского острова 20 вооруженных бойцов национальной боливарианской гвардии Венесуэлы, которые могли напасть на колумбийцев и задержать трех из них.

"МИД сообщает, что …удалось подтвердить события, произошедшие на острове Майпурес-3, закрепленным за Колумбией с 1931 года. Да, имело место нарушение (границ) национальной территории", — говорится в коммюнике ведомства.

МИД Колумбии направил ноту протеста Каракасу в связи с данными действиями и незаконным задержанием трех граждан страны, отмечается в сообщении.