США рассекретят часть информации, связанной с "российским расследованием"

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дал распоряжение американским ведомствам рассекретить часть информации, связанной с расследованием по РФ, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"По запросу ряда комитетов конгресса и с целью прозрачности президент дал распоряжение офису директора национальной разведки и минюсту (включая ФБР) рассекретить немедленно следующие материалы: (1) страницы 10-12 и 17-34 заявки в суд по контролю за внешней разведкой по поводу Картера Пейджа; (2) все отчеты по интервью ФБР с Брюсом Ором, подготовленные в связи с российским расследованием; и (3) все отчеты по интервью ФБР, связанные со всеми заявками в суд по контролю за внешней разведкой по Картеру Пейджу", — говорится в распространенном заявлении Сандерс.

Отмечается также, что Трамп "дал указание минюсту (включая ФБР) опубликовать в открытом доступе все смс (экс-главы ФБР) Джеймса Коми, (экс-замдиректора ФБР) Эндрю Маккейба, (экс агента контрразведки ФБР) Питера Стржока, (юриста ФБР) Лисы Пейдж и (бывшего высокопоставленного сотрудника минюста США) Брюса Ора, связанные с расследованием по России без редактуры".

Ранее ряд конгрессменов-республиканцев призвали Трампа рассекретить ключевые документы, касающиеся расследования ФБР "действий России" в ходе американских президентских выборов 2016 года.

Агент контрразведки ФБР Питер Стржок был в середине августа уволен из Бюро. В частной переписке с юристом ФБР Лисой Пейдж в 2016 году он заявлял, что не "остановит" тогдашнего кандидата в президенты Трампа. Стржок работал над расследованиями как в отношении штаба Трампа, так и в отношении его соперницы Хиллари Клинтон.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".