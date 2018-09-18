Премьер Грузии и советник Трампа обсудили ситуацию в регионе

ТБИЛИСИ, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе начал визит в США со встречей с советником президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, с которым обсудил ситуацию в регионе, стоящие перед страной вызовы и вопросы двусторонних стратегических отношений, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

"Мы обсудили стоящие перед Грузией вызовы и подчеркнули роль США с целью совместного преодоления этих вызовов. Мы также рассмотрели ситуацию в регионе, были затронуты и экономические вопросы. Укрепление наших отношений в экономической сфере очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть определенный план, с которым мы ознакомили господина Болтона", — заявил премьер.

По словам Бахтадзе, "у Джона Болтона есть очень конкретное видение по поводу путей укрепления существующих между Грузией и США стратегических отношений".

Это первый визит Бахтадзе в США в ранге премьер-министра. В США Бахтадзе также выступит с речью на Генассамблее ООН.