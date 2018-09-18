В танкер "Механик Погодин" врезался украинский "Крым"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пьяный херсонец на моторной лодке "Крым" протаранил арестованный на Украине российский танкер "Механик Погодин", об этом сообщило местное издание "Новый день".

По информации газеты, 38-летний местный житель, управляя лодкой в состоянии алкогольного опьянения, в темноте не заметил стоявший танкер.

Владелец лодки в результате инцидента получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

"Механик Погодин" был задержан украинской стороной в Херсоне 10 августа. Формальной причиной подобных действий стало финансирование строительства судна в 2011 году компанией АО "ВЭБ-Лизинг", в отношении которой на территории Украины действуют санкции.

Компания "В.Ф. Танкер" подала иск в суд из-за незаконного задержания судна. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич также потребовал немедленного освобождения танкера.

В Госдуме также осудили действия Киева и пригрозили более серьезными ответными мерами, чем в ситуации с задержанным ранее судном "Норд".

Херсонец с разгона протаранил захваченное украинскими боевиками российское судно "Механик Погодин"https://t.co/qhjqHuBlbb pic.twitter.com/PKvH32IWXg — Ватобот Прохоров (@RoshenLand) 17 сентября 2018 г.

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