Спросить народ. В Европе готовится референдум о гей-браках

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Одиннадцать стран Евросоюза, в основном восточноевропейские, до сих пор не легализовали однополые браки. Этой осенью, несмотря на давление Брюсселя, Румыния намерена вписать запрет на гей-супружество в конституцию. Моральную поддержку в этом вопросе Бухаресту оказывает Варшава. Разный подход к гомосексуализму стал еще одним фактором напряженности между востоком и западом ЕС.

Супруги — только разнополые

Румыния, пожалуй, самое скептически настроенное по отношению к геям государство Европы. Уголовное преследование гомосексуалистов здесь сохранялось вплоть до 2002 года и было отменено, только когда Брюссель указал Бухаресту, что вступление в Евросоюз не состоится без гарантии полных гражданских прав ЛГБТ-сообществу. В Румынии это условие приняли, не догадываясь, что представление о "полных правах" может расшириться. Но именно так и произошло в десятые годы, когда Франция, Германия и Италия легализовали однополые браки.

Такие перспективы румынскому обществу не по душе. В стране очень влиятельна православная церковь, резко выступающая против однополой любви. В 2013 году с ее подачи началась кампания по ужесточению законодательства в аспекте межгендерных отношений. Церковь хотела исключить даже возможность того, что будущие поколения румын под давлением Евросоюза решатся на признание гей-союзов.

Речь идет о формулировке 48-й статьи конституции, в которой говорится о браке. В тексте документа предлагается заменить "супругов" на "мужчину и женщину" — это не позволило бы узаконить однополые браки. В июне 2017-го нижняя палата парламента проголосовала за поправки, а в сентябре этого года получено одобрение сената. Теперь стране предстоит референдум, назначенный на 7 октября. Но результат легкопредсказуем: по опросам общественного мнения, поправки поддерживают 83 процента граждан.

Ценности в обмен на деньги

Изменения в законодательстве Румынии идут вразрез с линией Брюсселя, выступающего за расширение прав гомосексуалистов. В июне Европейский суд снова подтвердил приверженность к этому подходу, удовлетворив иск румынского гражданина Адриана Комана, просившего о воссоединении со своим американским "супругом" Клэйборном Робертом Хамильтоном. В действительности они оба проживают в Соединенных Штатах, однако для Комана стало делом принципа, чтобы его "муж" получил румынскую иммиграционную визу.

Любое решение Европейского суда обязательно для членов ЕС. В Бухаресте подчинились, но ускорились с конституционной реформой.

Для одной из беднейших стран Евросоюза конфликт с Брюсселем — испытание на прочность. Румыния критически зависит от финансовой помощи, львиная доля которой поступает из бюджета Германии, легализовавшей гей-браки в прошлом году. Влиятельные политики ЕС, немецкие и французские, не раз заявляли, что хотели бы в обмен на деньги получить лояльность европейским ценностям. Однако резкое неодобрение гомосексуальных браков в обществе затрудняет Бухаресту любые уступки по этому вопросу.

Польский подход к деликатной теме

Бухарест ориентируется на восточноевропейские страны, оказавшиеся в схожем положении. Все они получают дотации от ЕС, но все-таки выступают против гей-браков. Самая крупная и экономически сильная в этой группе — Польша. Причем конституционная реформа Варшаве не нужна: в законе супружество и так определено как союз, заключенный между мужчиной и женщиной. В этом году президент Анджей Дуда заявил, что менять конституцию страна не готова. И социологические опросы показывают полную солидарность общества с главой государства.

Чрезвычайно консервативно настроено польское правительство, сформированное национал-патриотической партией "Право и справедливость". Министр внутренних дел от этой партии Иоахим Брудзинский обвинил геев в том, что они оскорбили честь национального флага, напечатав на его фоне свои изображения. Министр юстиции Збигнев Зиобро публично встал на сторону типографии, отказавшейся выполнять заказ клиента-гомосексуалиста. Правда, суд признал правоту потерпевшего.

Католическая церковь в Польше, как и православная в Румынии, активно выступает против однополых браков, подталкивая восточноевропейские государства к союзу на основе консервативных ценностей. К ним могут примкнуть также страны Балтии и Словакия. А вот в Чехии отношение к гей-супружеству терпимее.

Выбор Киева

От Украины, много лет официально стремящейся в ЕС, Брюссель требует того же: пойти навстречу ЛГБТ-сообществу. Однако украинские националисты относятся к гомосексуалистам едва ли не хуже всех в Европе. Общественное мнение также не поддерживает гей-союзы.

Еще при президенте Викторе Януковиче камнем преткновения в переговорах между Киевом и Евросоюзом стал закон "О противодействии дискриминации". Уже после Майдана, в 2014 году, и. о. президента Александру Турчинову с трудом удалось убедить депутатов проголосовать за аналогичный документ, разработанный новыми властями. Пришлось даже угрожать провалом переговоров по евроассоциации.

Позже правительство Украины опубликовало "План изменений в сфере прав человека", подписанный главой кабинета Арсением Яценюком и подразумевавший, что до конца 2017-го Киев легализует однополые браки. Однако в страхе перед непредсказуемой реакцией общества Киев побоялся дать ход документу. Яценюк ушел в отставку, а его место занял противник гей-союзов Гройсман.

Глядя на трудности, с которыми сталкивается Румыния, Киев может заранее подыскивать себе союзников в ЕС. Со странами-донорами в пикантном вопросе Украине может оказаться не по пути.