ЕС поддержал Испанию в переговорах с Британией по Гибралтару

МАДРИД, 17 сен — РИА Новости. ЕС полностью поддерживает позицию Испании в переговорах с Лондоном по Гибралтару в связи с предстоящим выходом Великобритании из ЕС, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

В понедельник Барнье провел переговоры в Мадриде с испанским премьером Педро Санчесом и главой МИД Испании Жозепом Боррелем. "Полная поддержка Испании в ее переговорах с Великобританией по Гибралтару, которые должны завершиться как можно скорее", — написал Барнье в Twitter после встречи с главой испанского кабинета. Он также добавил, что "соглашение с Великобританией возможно, если сохранится целостность единого рынка".

В испанскую столицу Барнье прибыл накануне неформального саммита ЕС, который пройдет 19-20 сентября в Зальцбурге и одной из тем которого станет Brexit.

Испания со своей стороны заявляет, что намерена использовать переговоры с Лондоном, чтобы "получить как можно больше положительного" для испанцев, которые живут на границе с Гибралтаром и работают на его территории. "Мы будем использовать переговоры, чтобы получить как можно больше положительных вещей для наших людей, для Испании и испанцев, которые работают в Гибралтаре", — заявил Жозеп Боррель журналистам в Мадриде.

Ранее, выступая перед членами конгресса, глава МИД заявлял, что Испания не будет на переговорах по Brexit ставить вопрос о суверенитете Гибралтара, поскольку это "не подобающий формат".

Заместитель Главного министра Гибралтара Джозеф Джон Гарсия со своей стороны, выступая на конференции Либеральных демократов в Брайтоне, заявил, что "разумный, упорядоченный и хорошо управляемый Brexit не только отвечает интересам Гибралтара, но и является наиболее выгодным для Испании", говорится в сообщении правительства Гибралтара. По его мнению, "важным аспектом" должна быть "защита граждан".

Испанская комарка Кампо-де-Гибралтар, расположенная на границе с Гибралтаром, — самый бедный регион в Испании с наиболее высоким уровнем безработицы. Поэтому для жителей этого региона крайне важно сохранить возможность свободного передвижения — ежедневно границу пересекают около 12 тысяч человек, которые живут в Испании, но работают в Гибралтаре.

Кроме того, испанское правительство озабочено ситуацией с контрабандой, в первую очередь табака, из Гибралтара в Испанию, а также низким налогообложением на этой территории, чем пользуются многие иностранные компании, зарегистрированные в Гибралтаре, но реально работающие в Испании.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения.

Территориальный спор по поводу Гибралтара между Испанией и Великобританией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания, считающая Гибралтар своей территорией, предлагала Великобритании установить над Гибралтаром "совместный суверенитет". Со временем, считает Мадрид, должен быть восстановлен испанский суверенитет над этой территорией.