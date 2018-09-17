Пушков прокомментировал разрыв Киевом договора о дружбе

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал прекращение договора о дружбе с Россией сутью политики президента Украины Петра Порошенко.

В понедельник Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Разрыв Договора о дружбе с Россией закономерен для Порошенко и нынешней киевской власти: разрыв всех и всяческих связей с Россией является сутью его политики, при этом ущерб для самой Украины его не волнует. Отныне Россия свободна от обязательств по договору перед Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 17 сентября 2018 г.

"Разрыв договора о дружбе с Россией закономерен для Порошенко и нынешней киевской власти: разрыв всех и всяческих связей с Россией является сутью его политики, при этом ущерб для самой Украины его не волнует. Отныне Россия свободна от обязательств по договору перед Украиной", — написал Пушков в Twitter.

Ранее Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Позднее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уточнила, что президент поручил МИД не денонсировать договор о дружбе с РФ, а просто не готовить документы о продлении его действия — по ее словам, "речь идет исключительно о непролонгации".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран.