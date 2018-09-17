ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Российская делегация на совещании ОБСЕ по правам человека, которое проходит в Варшаве, призвала Украину прекратить гонения на журналистов и "зачистки" информационного пространства.

Выступая на совещании в понедельник, начальник отдела аналитической и проектной работы в сфере СМИ и массовых коммуникаций Департамента государственной политики в области средств массовой информации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Кирилл Игнатов обратил внимание государств-участников ОБСЕ на "беспрецедентный масштаб нарушений свободы выражения мнения и преследования российских и русскоязычных СМИ на Украине".

"К сожалению, далеко не все подобные случаи получают должную оценку специализированных международных институтов. На наш взгляд, действия украинских властей, которые грубейшим образом нарушают обязательства в сфере свободы выражения мнения и обеспечения условий для работы журналистов в отношении работников российских СМИ, требуют решительного и недвусмысленного осуждения", — сказал представитель российской делегации.

Он также отметил, что "систематические и целенаправленные ограничения в отношении российских и русскоязычных медиа применяют также власти Латвии, Литвы, Эстонии, Молдавии". "С неправомерными действиями наши журналисты сталкиваются и в других странах", — добавил Игнатов.

По его оценке, происходящее является по своей сути "не просто ограничением доступа граждан вышеназванных государств к точке зрения и источникам информации, альтернативным официальным, а целенаправленной травлей представителей именно Российской Федерации". Игнатов обратил особое внимание на то, как "западные государства подчищают свое информационное пространство, избавляясь от неугодных им средств массовой информации с альтернативной точкой зрения, под предлогом фейковых новостей".

"Напомню, что традиционная журналистика подразумевает под собой плюралистичность точек зрения. Однако теперь неугодное тем или иным властям мнение просто объявляют "фейковой" новостью и под этим предлогом от нее избавляются. Не секрет, что в ряде западных стран "фейковыми" новостями, как правило, называют именно материалы российских средств массовой информации, а это не что иное, как манипулирование общественным сознанием", — заявил он.

"Мы вновь призываем Украину и ряд других государств-участников ОБСЕ прекратить гонения на журналистов и порочную практику "зачисток" информационного пространства от средств массовой информации, неугодных властям", — заключил российский представитель.