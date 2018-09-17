Швейцария поддерживает европейский тренд "шпиономании", считают в Совфеде

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Преследуя российских дипломатов, Швейцария действует в общеевропейском тренде "шпиономании", "дело Маккейна" процветает на европейском континенте, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее в пресс-службе Федерального департамента по международным делам (МИД) Швейцарии РИА Новости сообщили, что страна ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов. В ведомстве подтвердили, что с весны три раза вызывали российского посла или временного поверенного для получения разъяснений по "делу Скрипалей" и ситуации вокруг лаборатории в Шпице. Кроме того, МИД призвал Россию "немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов".

"Швейцария встраивается в общий политический контекст. Это элемент политической моды и "западной добропорядочности". Если не ловишь российских шпионов — ты не отвечаешь стандартам западной демократии", — сказал сенатор.

По его словам, для Швейцарии такое поведение не очень характерно. "Но, видимо, сегодня общепринятые на Западе русофобские настроения возобладали… Пора нам просто понять: русофобия стала на Западе элементом государственной политики. Дело Маккейна там не просто живет. Оно превратилось в идеологическую инфекцию", — заключил законодатель.