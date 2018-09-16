СМИ рассказали о состоянии пострадавших посетителей ресторана в Солсбери

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Двое пострадавших посетителей ресторана в английском Солсбери находятся в сознании, им оказана помощь на месте, сообщает RTE.

Ранее полицейское управление графства Уилтшир сообщило, что полиция оцепила ресторан в центре Солсбери после того, как мужчина и женщина почувствовали себя плохо во время ужина в воскресенье вечером.

"Служба скорой помощи сообщила, что пациенты, по последней информации, находятся в сознании и им была оказана помощь на месте", — говорится в сообщении телеканала.

4 марта в британском городе Солсбери отравили ранее осужденного в России за госизмену бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон обвинил в покушении Москву. Российская сторона отвергла обвинения.

Российский МИД неоднократно обращался в Форин-офис за доступом к пострадавшим, предлагал помощь в расследовании, но в Лондоне эти обращения оставляли без реакции.

Британская прокуратура 5 сентября предъявила обвинения по нескольким статьям двум "агентам ГРУ" россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. Позднее мужчины дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что посещали Великобританию как туристы, занимаются бизнесом в фитнес-индустрии, не знают о Скрипалях и не имеют никакого отношения к ГРУ. В Форин-офисе назвали интервью Петрова и Боширова лживым.