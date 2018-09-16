ЛОНДОН, 16 сен — РИА Новости. Полиция оцепила ресторан в центре английского Солсбери после того, как два человека почувствовали себя плохо во время ужина в воскресенье вечером, говорится в заявлении полицейского управления графства Уилтшир.

В начале марта после посещения итальянского ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом.

Как заявили правоохранители, медиков вызвали в сетевой ресторан итальянской кухни Prezzo на центральной улице Солсбери в 18.45 по местному времени (20:45 мск) после того, как плохо себя почувствовали два человека — мужчина и женщина. Стражи порядка в качестве меры предосторожности оцепили ресторан и ближайшие дороги. В настоящее время полицейские пытаются установить обстоятельства случившегося.

Телеканал Sky News, в свою очередь, сообщил, что на место были направлены четыре машины скорой помощи, в том числе группа по работе с опасными веществами.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта. По утверждению Лондона, к покушению причастна Москва. Российская сторона это категорически отрицает.

МИД России неоднократно обращался в Форин-офис с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим, а также с предложениями совместного расследования, однако Лондон не отреагировал.

Пятого сентября в Великобритании заявили, что Скрипалей отравили "агенты ГРУ" Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее они дали интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, рассказав, что посещали Солсбери в качестве туристов и не имеют отношения к спецслужбам.