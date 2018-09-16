Выдвиженца Трампа в Верховный суд обвинили в попытке изнасилования

ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. История с анонимными обвинениями против выдвиженца Дональда Трампа в Верховный суд США Бретта Кавано получила продолжение в воскресенье, когда обвинявшая его женщина назвала себя и рассказала подробности предполагаемого нападения в начале 1980-х годов.

Повлияют ли обвинения, появившиеся в СМИ на этой неделе, на утверждение Кавано судьей Верховного суда на пожизненный срок, неизвестно. Демократы пытались торпедировать кандидатуру Кавано в ходе слушаний, однако все решает республиканское большинство сената.

Кристин Блейси Форд, исследователь в области физики, дала интервью газете Washington Post, в котором подробно рассказала об истории более чем тридцатилетней давности. По ее словам, во время вечеринки в пригороде Вашингтона Кавано и еще один его друг, будучи пьяны, заперли ее в комнате, после чего Кавано повалил ее на кровать и пытался раздеть, а когда она закричала, стал закрывать ей рот. По словам Форд, Кавано мог ее задушить, но ее спас одноклассник Кавано по элитной школе для мальчиков Майк Джадж, который стащил обоих на пол с кровати, что позволило девушке убежать.

Джадж заявил газете, что не помнит такого эпизода. Джадж в прошлом работал журналистом, в том числе и в Washington Post, и страдал от алкоголизма.

Форд заявила, что впервые рассказала об этом случае психологу в 2012 году. Она предоставила записи психолога, которые в некоторых деталях расходятся с ее нынешним рассказом. Имя Кавано в записях не фигурирует.

Белый дом в качестве комментария предоставил заявление Кавано, сделанное на прошлой неделе, когда СМИ впервые стало известно о неких обвинениях в его адрес. "Я категорически и однозначно отвергаю эти обвинение. Я такого не делал ни в старшей школе, ни когда-либо еще", — заявил Кавано.

Его помощники собрали характеристики судьи от 65 женщин, которые знали его на протяжении ряда лет и отзываются о Кавано положительно.

Кристин Форд, которой сейчас 51 год, работает профессором в Университете Пало-Альто, входящем в систему Стэнфордского университета — одного из ведущих в США. Ее научные работы хорошо известны ученому сообществу.

По заявлению газеты, она связалась с редакцией в июле, когда Кавано вошел в список возможных кандидатов в Верховный суд. Форд также связалась с депутатом палаты представителей от своего округа, а та переслала письмо Форд влиятельному сенатору от Калифорнии Дайэнн Файнстайн. Форд хотела, чтобы ее письмо осталось конфиденциальным, и первоначально не хотела разговаривать с журналистами. В августе она решила, что не будет предавать обвинения огласке, боясь негативного влияния на свою жизнь. Тем не менее ее письмо все равно утекло в прессу.

Сенатор заявила, что утечек не давала, а также подтвердила, что письмо передано в ФБР. Вскоре после этого дом Форд посетил журналист, пытавшийся с ней переговорить. В пятницу на этой неделе журнал New Yorker сообщил содержание письма, хотя не сообщил имя женщины.

В конечном счете Форд решила, что считает своим долгом назваться публично. "Я считаю, что моя гражданская ответственность перевешивает мое беспокойство и ужас перед лицом возмездия", — заявила она.

Форд не помнит некоторые важные обстоятельства инцидента. Она предполагает, что он имел место в 1982 году, когда ей было 15, а Кавано 17 лет. Она также не помнит, в чьем доме и по чьей инициативе проходила вечеринка, на которой произошел инцидент.