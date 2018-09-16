ОАЭ вводят пятилетние визы для иностранцев-пенсионеров

ДУБАЙ, 16 сен — РИА Новости. ОАЭ вводят специальные пятилетние визы для вышедших на пенсию иностранцев в возрасте от 55 лет, сообщает в воскресенье эмиратское издание National.
План по введению новых пятилетних виз был утвержден на заседании Совета министров ОАЭ в воскресенье. Ожидается, что они вступят в силу с 2019 года. В ОАЭ в настоящее время проживают около 8 миллионов экспатов, большинство из которых приехали в страну на работу.
Ранее в этом году ОАЭ объявили о введении десятилетних виз для инвесторов, талантливых студентов и высококвалифицированных представителей определенных профессий, таких как врачи и инженеры.