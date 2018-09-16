В Госдуме оценили планы Киева создать военно-морскую базу на Азовском море

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Планы Украины создать на Азовском море базу Военно-морских сил нельзя считать серьезными, заявил RT зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"Глубина в Азовском море от семи до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки", — пояснил он.

Подобные планы являются прикрытием для украинских властей, заинтересованных в расхищении бюджетных средств, считает депутат.

"Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется", — напомнил Шерин.

Овощебаза

По мнению директора Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александра Жилина, на самом деле в Киеве создавать базу не собираются, ограничившись заявлениями в преддверии выборов.

"Военно-морские силы Украины как таковые числятся на бумаге. Они фактически отсутствуют, не имеют современных плавсредств и вооружений. Тем не менее декларируется, что будет строиться некая база. Они там, видимо, овощи будут хранить", — заявил он RT.

Эксперт также обратил внимание на то, что сообщение опубликовано на странице Facebook-представительства кабинета министров страны без указания лиц, курирующих данный проект. По его мнению, не нашлось человека, который бы согласился поставить свою подпись под этим фейком.

"Кто же будет выкладывать из собственного кармана украденные средства, чтобы строить какие-то базы?" — спросил Жилин.

В воскресенье в Киеве заявили о планах до конца года создать на побережье Азовского моря базу ВМС Вооруженных сил Украины. Ранее СНБО Украины распорядился усилить военное присутствие в Азовском море и обеспечить подразделения береговой обороны ракетным оружием. В свою очередь, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.