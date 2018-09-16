План Авакова по Донбассу приведет к эскалации конфликта, считает Медведчук

КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что план главы МВД Украины Арсена Авакова по возвращению Донбасса приведет к активизации боевых действий.

Ранее Аваков представил новую стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе вместо минских переговоров, которые, по его мнению, себя исчерпали. Согласно плану, предлагается постепенно вводить миротворцев ООН в Донбасс, а начать с отдельного города или района. После этого должна проводиться работа по разминированию территорий и решению экологических проблем.

"В чем план Авакова?.. Понимаете в чем дело, с той стороны 40 тысяч вооруженных людей, и неплохо вооруженных. По разным данным экспертов – более 700 танков, примерно столько же в западной Европе. Как вы себе представляете эти шажки? Полтора, два, три… Там, с той стороны, что, будут наблюдать за этим?" — заявил Медведчук в интервью телеканалу "112 Украина".

Медведчук уверен, что переговорный процесс даст гораздо больший эффект. "А как же с этими шажками… Это что, там будут наблюдать, как этими шажками подберутся к окраинам Донецка и Луганска? Вы в это верите? Я лично — нет. Это противостояние, это активизация боевых действий, это жертвы, их продолжение, так в чем план? План – это когда мы сели, у вас есть одно требование, у меня другое, и здесь мы ищем общий знаменатель. И таким образом двигаться, в переговорном процессе", — заявил политик.

"Я прочитал очень много планов, они все оторваны от реальности, потому что, к сожалению, те, кто говорят, а особенно те, кто говорят больше всех, – ситуации не знают", — отметил Медведчук.