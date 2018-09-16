Меркель назвала темы неформального саммита ЕС в Зальцбурге

БЕРЛИН, 16 сен — РИА Новости. На неформальном саммите ЕС в Зальцбурге обсудят борьбу с миграцией и Brexit, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам в Берлине, приветствуя своего австрийского коллегу Себастьяна Курца.

"Мы договорились о встрече, потому что на этой неделе в среду и четверг у нас будет неформальный саммит в Зальцбурге, и мы хотим обсудить повестку… Тема миграции остается очень важной. Мы разделяем основные подходы австрийского председательства (в Совете ЕС), а именно о том, что нам нужно позаботиться о защите внешних границ, (глава Еврокомиссии) Жан-Клод Юнкер сделал тут далекоидущие предложения, которые я весьма приветствую. И мы должны, конечно, сфокусироваться на Африке, на странах, откуда прибывают мигранты", — заявила Меркель.

По ее словам, неформальная встреча глав государств и правительств "очень удобна для ведения такой дискуссии", речь идет "не о принятии решений, а о том, чтобы мы обменялись мнениями".

Кроме того, по словам канцлера, на саммите "будет играть роль тема Великобритании".