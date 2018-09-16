В ДНР сообщили, что силовики выпустили по югу республики около 50 мин

ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье вечером выпустили почти 50 мин различного калибра по югу самопровозглашенной Донецкой народной республики и окраинам Донецка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"С 18.20 до 19.55 (мск) ВСУ вели огонь из минометов по трем населенным пунктам на юге республики и окраинам Донецка. Всего за это время было выпущено 47 мин калибром 120 и 82 мм", — сказал представитель ведомства. В оперативном командовании добавили, что по состоянию на 20.00 (мск) количество мин различного калибра, выпущенных по территории ДНР с позиций украинских силовиков уже превышает 60 единиц.

"Сегодня вечером в период с 18.00 до 20.00 украинские силовики… подвергли обстрелам районы Спартака, Старомихайловки, Саханки, Коминтерново и Ленинского. По территории республики выпущено более 60 мин калибром 82 и 120 мм, а также противник применил различные виды гранатомётов, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация по разрушениям и жертвам уточняется", — заявил журналистам представитель военного ведомства ДНР.

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