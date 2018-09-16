Жителям швейцарской деревни будут раздавать по 2,5 тысячи долларов в месяц

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В швейцарском Рейнау в качестве эксперимента жителям деревни будут безвозмездно выдавать деньги. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Эксперимент направлен на исследование человеческого поведения — стимулирует ли базовый доход к поиску работы. Инициатором проекта выступила режиссер Ребекка Пэниан. Большинство жителей проголосовало за эксперимент.

Жителям Рейнау планируют выдавать примерно 2500 швейцарским франков (около 2584 долларов) каждый месяц. Деньги на осуществление социального эксперимента планируется собрать краудфандингом.

На общенародном референдуме два года назад швейцарцы выступили против идеи "легких денег". Авторы инициативы указывали, что отсутствие необходимости зарабатывать на пропитание должно помочь людям раскрыть свой творческий потенциал.

Подобный эксперимент ранее проводился в окрестностях города Виндхука в государстве Намибия. Сумма выплат составила всего десять евро, однако, избавившись от необходимости сводить концы с концами, участники проекта обнаружили в себе различные таланты: доходы населения возросли на 29%, а безработица сократилась вдвое. Позитивного результата сторонники всеобщего базового дохода добились и в Индии в 2011 году, когда в нескольких селах, отобранных для опыта, существенно увеличились показатели экономической активности.